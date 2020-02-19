"بالكسير" التركية ترسل 8 شاحنات مساعدات إلى إدلب

بالكسير / أحمد بسن/ الخليج 365



أرسلت ولاية بالكسير التركية، الأربعاء، 8 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية للمحتاجين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن القافلة المؤلفة من 8 شاحنات مقدمة من قبل إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" والهلال الأحمر التركي، وهيئة الإغاثة الإنسانية "İHH"، وجمعيات خيرية تركية.

وأضاف أن المساعدات شملت حليب أطفال ومحروقات ومدافئ ومواد تنظيف وطحين وألبسة شتوية.

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وأشار أن المساعدات سيتم توزيعها على النازحين المقيمين في مخيمات ريف إدلب، الفارين من هجمات النظام السوري وداعميه.يأتي ذلك في ظل توتر الوضع في إدلب، جراء تصعيد قوات النظام وروسيا، بجانب المجموعات الأجنبية الإرهابية الموالية لإيران، واستيلائها على مدن وقرى داخل "منطقة خفض التصعيد"، ما أسفر عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين نحو الحدود السورية التركية.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و300 ألف آخرين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.