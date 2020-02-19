الجيش اليمني: أسقطنا طائرة مسيرة للحوثيين في الجوف

الجوف/ عبد الله أحمد/ الخليج 365
قالت القوات الحكومية اليمنية، إنها اسقطت طائرة مُسيرة لجماعة الحوثي، مساء الأربعاء، في محافظة الجوف شرقي البلاد.
جاء ذلك في تغريدة نشرها المركز الإعلامي للجيش اليمني على تويتر، أرفقها بصور للطائرة.
أوضح المركز أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين، في جبهة المحزمات جنوبي غرب الجوف.
وسبق أن أعلن الجيش اليمني، إسقاط طائرات مسيرة تتبع الحوثيين، في سماء محافظتي الجوف ومأرب (شرق البلاد).
ولم يصدر عن الحوثيين تعليق فوري على تصريحات الجيش اليمني.
وتشهد جبهات القتال غربي محافظتي الجوف ومأرب تصعيداً عسكرياً، منذ الثلث الأخير من يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تقول جماعة الحوثي أنها سيطرت على مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، بينما نفت القوات الحكومية أي تقدم للحوثيين في مأرب والجوف، وتؤكد أنها أوقعت خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.
ودخلت الحرب في اليمن عامها السادس بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء.
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