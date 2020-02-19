إجراءات خليجية موحدة لمواجهة "كورونا" في المنافذ الحدودية

الرياض/ الخليج 365

أعلن وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات احترازية موحدة للتعامل الوقائي في منافذهم الحدودية لمواجهة فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد 19).

جاء ذلك خلال اجتماع طارىء في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، وفق بيان للمجلس، الذي يضم 6 دول، هي: السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان والبحرين.

وأضاف البيان أنه سيتم "تنفيذ اللوائح الصحية الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتنفيذ دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول الخليج".

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد الماضي، تسجيل تاسع إصابة بالفيروس.

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وقال الأمين العام لمجلس التعاون، نايف الحجرف، إنه "رغم الجهود المضنية التي تقوم بها جميع وزارات الصحة للوقاية الوطنية من هذا الفيروس، إلا أن الوضع استدعى عقد اجتماع طارئ واستثنائي".

وأوضح أن الاجتماع ناقش الجوانب المشتركة، التي تتطلب التنسيق وتوحيد المواقف والجهود لمواجهة الفيروس، ووضع الخطط والاحترازات اللازمة لمواجهته.

وأعلنت الصين عن ظهور "كورونا"، للمرة الأولى، في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، وحصد حتى الآن أرواح 2005 حالات، بينهم حالة في هونغ كونغ ذاتية الحكم، بينما أصاب 74 ألفًا و185 شخصًا.

وخارج الصين، بلغ عدد المصابين بالفيروس حوالى 900 شخص في 30 دولة، توفّي 5 منهم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس.

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