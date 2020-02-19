نتنياهو: نعمل على تنظيم رحلات حج مباشرة من تل أبيب إلى مكة

زين خليل/ الخليج 365

حذف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، منشورًا من صفحته بـ"فيسبوك"، قال فيه إنه يعمل "جاهدًا" على تنظيم رحلات حج من تل أبيب إلى مدينة مكة المكرمة مباشرة، وذلك بعد دقائق من نشره.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات السعودية بشأن ما قاله نتنياهو، الذي لا ترتبط بلاده بعلاقات رسمية معلنة مع المملكة.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن نتنياهو حذف المنشور، الذي كتب معظمه باللغة العربية، ونشر آخر يهاجم فيه النائب العربي بالكنيست (البرلمان)، أحمد الطيبي، و"القائمة المشتركة" (تضم 4 أحزاب عربية في إسرائيل).

واستشهد نتنياهو، في منشوره المحذوف بالآية رقم "27" من سورة "الحج"، التي تدعو المسلمين إلى أداء فريضة الحج.

وذّكر بأن الحج، أحد أركان الإسلام الخمس، وهو فرض على كل مسلم لمن استطاع إليه سبيلا.

وقال نتنياهو، إن مواطني إسرائيل المسلمين يسافرون لأداء فريضة الحج بطريقة غير مباشرة، مما يثقل كاهلهم بتكاليف إضافية.

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وكتب نتنياهو بالعبرية: "نعمل جاهدين على تنظيم رحلات مباشرة من تل أبيب إلى مكة، للتسهيل على الحجاج المسلمين".

ولا يُعرف سبب حذف نتنياهو المنشور بعد دقائق من نشره.

فيما قال الطيبي، إن نتنياهو يحاول خداع العرب المسلمين داخل إسرائيل للحصول على أصواتهم في الانتخابات البرلمانية، في 2 مارس/آذار المقبل، بحسب الصحيفة.

وعادة يصل الحجاج الفلسطينيون داخل إسرائيل إلى الأردن، ثم يحصلون من وزارة الأوقاف الأردنية على جواز سفر أردني مؤقت يعبرون بواسطته الحدود السعودية، لأداء فريضة الحج.

وقال رئيس كتلة "الليكود" (حزب نتنياهو) في الكنيست، ميكي زوهر، لموقع "بانيت"، أحد مواقع الداخل الفلسطيني (عرب 1948)، إن نتنياهو يدرس إمكانية تنظيم رحلات حج للمسلمين الإسرائيليين من تل أبيب إلى السعودية مباشرة.

ووقع وزير الداخلية الإسرائيلي، آريه درعي، في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، مرسومًا يسمح بزيارة الإسرائيليين للسعودية رسميًا، لـ"المشاركة في اجتماعات تجارية، أو البحث عن استثمارات، على أن لا تتجاوز الزيارة 9 أيام"، إضافة إلى أغراض الحج والعمرة بالنسبة للمسلمين في إسرائيل.

لكن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قال لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية في اليوم التالي: "سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل، ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.