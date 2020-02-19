بلدية عشيرة تقوم بحملة إزالة على المطبات العشوائية

الخليج - خالد الهديبي قام مكتب بلدية عشيرة بأزالت المطبات العشوائية المخالفة في عدد من الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية

وكان عدد من المواطنين قد قاموا بوضع مطبات اصطناعية يدوية في الشوارع أمام منازلهم بشكل مخالف للأنظمة وتفتقر لأبسط شروط ومواصفات السلامة.

وذكر رئيس مكتب بلدية عشيرة الاستاذ ابراهيم الحارثي

إن حملات المطبات العشوائية المخالفة مستمرة

داعيا إلى ضرورة تعرف الأهالي على شروط وضع المطبات. مؤكدا على أن إنشاء المطبات الاصطناعية بدون تصريح يندرج ضمن لائحة الغرامات والجزاءات، والتي تنص على تطبيق غرامة مالية على كل من يضع مطبا اصطناعيا على الشارع بدون تصريح من الجهات ذات العلاقة وكذلك إزالة المخالفة على نفقة المتسب.

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