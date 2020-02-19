“التحالف” يدمر أهدافاً عسكرية حوثية في نهم

صحيفة الخليج الالكترونية استهدفت قوات التحالف العربي في اليمن أهدافا تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ودمّرت عددا من الآليات وعربات الجنود وأصابت أهدافها بدقة. وأظهر مقطع فيديو كيف رصدت قوات التحالف ودمّرت الأهداف الحوثية، سواء أكانت ثابتة أم متحركة، ويأتي ذلك ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في نهم.

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