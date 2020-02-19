الداخلية تعلن نتائج القبول النهائي لرتبة جندي بالجوازات

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي وأسماء المقبولين على رتبة “جندي” للرجال بالمديرية العامة للجوازات.

ودعت المديرية المقبولين للحضور عند الساعة 6:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 29 /6 / 1441هـ إلى معهد الجوازات الجديد بطريق الدمام، وإحضار المطلوبات التالية:

عدد 2 بدلة رياضية “حسب اللون المحدد في الرسالة النصية” بلون موحد للفانيلة والبنطال.

عدد 2 جزمة رياضية بيضاء اللون.

شراب رياضة أبيض العدد حسب الحاجة على ألا يزيد على 10.

عدد 2 بيجامة نوم، اللون أخضر فاتح.

عدد 2 بيجامة شتوية، اللون أبيض.

أدوات حلاقة واحتياجات شخصية للنظافة حسب الحاجة “صابون، وشامبو، ومزيل عرق، وفرشة أسنان، وملابس داخلية، وحذاء لدورة المياه، وملمع أحذية لونه أسود”.

مبلغ مالي لاحتياجات الطالب خلال فترة الاستجداد كمصروف شخصي داخل المعهد على ألا يزيد على 500 ريال.

وضع جميع الاحتياجات المطلوبة داخل حقيبة صغيرة وملائمة سوداء اللون.

حلاقة شعر الرأس بالمكينة رقم “1”.

ونوهت الإدارة بالمقبولين بعدم اصطحاب أجهزة الهاتف أو الأجهزة الأخرى المحمولة والدخان وما في حكمهما، وإحضار خطاب لحساب الآيبان البنكي مختوم من البنك ساري المفعول، والتقيد بالتعليمات الداخلية للمعهد التي ستبلغ للطالب فور حضوره، وأصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع صورتين مكبرتين، وقبعة رياضية لونها أبيض سادة، وما يثبت حصول الطالب على لقاح التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

وأوضحت أن زيارة أولياء أمور الطلبة ستكون في يوم الجمعة الموافق 11 /7 / 1441 هـ ويوم الجمعة الموافق 25 /7 / 1441 هـ من الساعة 4:00 إلى الساعة 5:30 عصراً، وللاطلاع على الأسماء اضغط على الرابط.