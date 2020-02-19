شكرا لقرائتكم خبر عن أمين العاصمة المقدسة: مكة ضمن أفضل 10 مدن عالمياً.. قريباً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص، إن الأمانة تخطط لأن تصبح مكة المكرمة ضمن أفضل 10 مدن على مستوى العالم.

وأضاف القويحص خلال كلمته بمؤتمر مكة المكرمة الدولي للتنمية المستدامة وصحة البيئة، الذي رعاه أمس نائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان، أن الأمانة عقدت العزم على إقامة محفل علمي من خلال استضافة المؤتمر التاسع لبيئة المدن 2020، للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وكيفية الاستفادة منها، ومدى مواءمة تطبيقها وفق معايير الجودة المطلوبة، لا سيما أن العاصمة المقدسة تواجه تحديات إدارة الحشود البشرية خلال موسمي العمرة والحج من كل عام.

وتابع أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 تؤكد على التنامي التوسعي في أعداد المعتمرين والحجاج، الأمر الذي يتطلب استشراف سبل تقديم خدمات مُتميزة تليق بالمكان والمكانة، خاصة أن مكة المكرمة بكل قطاعاتها الخدمية والعلمية تُعد صاحبة تجربة رائدة وفريدة في تطبيق متطلبات المعيشة والحفاظ على نوعية الحياة، من خلق بيئة صحية سليمة لهم في مجالات الغذاء والتنقل والسكن والبنى التحتية وتنمية الأطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.