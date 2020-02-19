أبل تطور أداة جديدة تساعد مستخدمي "آيفون" على إيجاد الصور

دبي - بواسطة محمد فارس © هاتف آيفون هاتف آيفون

كتب - عاصم الأنصاري:

طورت شركة أبل الأمريكية أداة جديدة تساعد مستخدمي "آيفون" على إيجاد صورة ما في تطبيق الصور.

ووفق صحيفة "ذا صن" البريطانية، تعمل الأداة عن طريق استخدام كلمات رئيسية في البحث داخل ملف الصور، بطريقة شبيهة بالبحث عن الصور في "جوجل"، إذ يمكن البحث عن كلمات معينة، وعندها تظهر كل الصور التي لها علاقة بالكلمة موضوع البحث.

Advertisements

وطورت "أبل" تطبيق الصور الخاص بها، بحيث يمكنه التعرف على الأشياء بواسطة تقنية خاصة.

كما تعمل أداة "أبل" الجديدة عن طريق البحث في الوقت أو التاريخ وموقع الصور الموجودة على الهاتف، فعند كتابة مدينة معينة، يتتبع التطبيق كل الصور بحسب الموقع المراد البحث عنه.

وتتم عملية البحث داخل تطبيق الصور على "آيفون" عن طريق الضغط على أيقونة البحث أسفل يمين الشاشة، وكتابة كلمة البحث المرادة، وعندها يستخرج التطبيق جميع الصور موضوع البحث.