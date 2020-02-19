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إيران تعلن عن أول إصابتين بفيروس كورونا

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty فتاة إيرانية ترتدي كمامة طبية (أرشيف) أكدت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، إصابة شخصين بفيروس كورونا المستجد، في أول إعلان عن إصابة بالفيروس في البلد الآسيوي.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور إن الحالتين رصدتا في مدينة قم، جنوب العاصمة الإيرانية.

وأضاف: "في اليومين الماضيين، رصدت بعض الحالات المشتبه بها بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم" وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية إرنا.

وقال جهانبور: "تم إرسال فرق بعد ورود التقارير، وبناء على البروتوكول المعمول به تم عزل الحالات المشتبه بها وفحصها".

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وتابع "من بين العينات التي أرسلت، أكد مختبر إصابة اثنتين منها بفيروس كورونا المستجد قبل دقائق، وبعض العينات الأخرى كانت فيروس إنفلونزا-ب".

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وأكد المتحدث إجراء فحوص إضافية على الحالتين، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية "في أقرب وقت".

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وأودى الفيروس بحياة أكثر من 2000 شخص في الصين، وأصاب أكثر من 74 ألفا آخرين.

كما وصل إلى قرابة 30 دولة في سائر أنحاء العالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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