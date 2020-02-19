شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أردوغان يواجه هزائمه أمام الجيش السورى بضخ الليرة التركية شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان هزائمة أمام الجيش السورى بشمال سوريا، باستخدام الليرة التركية وضخها بكثافة أمام الليرة السورية، والتحول إلى استخدام الأموال التركية يعد علامة أخرى على الخسائر التى تكبدها أردوغان ويحاول الغزو الاقتصادى .

وفى مدن مثل أعزاز والباب وجرابلس، التى سيطرت عليها قوات الاحتلال التركي خلال عملية عسكرية فى 2016، وصار السوريون فى أعزاز يدفعون الآن ثمن الخبز اليومى وغاز الطهى والملابس، وحتى الحلى الذهبية، بالعملة التركية، وقبل اندلاع الصراع السورى فى 2011، كان الدولار يعادل 47 ليرة سورية لكن الليرة ظلت تهوى حتى وصلت قيمة الدولار الواحد إلى ألف ليرة الشهر الماضي.

وفى الوقت الذى هددت فيه حكومة دمشق بإصدار أحكام بالسجن على أى شخص يستخدم عملة أجنبية فى المعاملات التجارية، اتخذت السلطات المحلية فى أعزاز.

ويحاول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مواصلة الكذب بالقول: إن بلاده لا ترغب فى احتلال أى جزء من سوريا، لكنها تحاول تهيئة الظروف لبعض اللاجئين السوريين على أرضها حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم .

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الليرة التركية فى محل ذهب



رجل يتعامل بالليرة التركية



شراء الخبز باستخدام الليرة التركية