شكرا لقرائتكم خبر عن الأمة الكويتى يوافق على مشروع قانون لإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الأمة الكويتى "البرلمان"، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية على العمل المصرفى والمالى الإسلامى، ومن المنتظر أن يتولى بنك الكويت المركزى الإشراف على القطاع المصرفى وضمان الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن يشكل الهيئة الجديدة وينظم عملها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وجاءت الموافقة على مشروع القانون، فى المداولة الأولى فى الجلسة التكميلية، بموافقة إجمالى الحضور البالغ عددهم 36 عضوان فيما أظهرت نتيجة التصويت فى المداولة الثانية موافقة إجمالى الحضور البالغ عددهم 38 عضوا.

فى سياق آخر، وافق مجلس الأمة الكويتى، على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وعدد من التوصيات النيابية، وطلب نيابي، بشأن تكليف ديوان المحاسبة الكويتي، بإعداد تقرير بشأن ما يثار فى صفقة شراء طائرات من شركة (ايرباص)، جاء ذلك خلال مناقشة طلبات تكليف ديوان المحاسبة فى بداية جلسة مجلس الأمة التكميلية، اليوم الأربعاء، بشأن ما تردد عن وجود وقائع رشوة فى صفقة شراء طائرات من شركة (ايرباص).

وزكى مجلس الأمة الكويتى، فى عضوية لجنة التحقيق البرلمانية كلا من النواب صالح عاشور، والدكتور بدر الملا، وخليل الصالح، على أن تنتهى اللجنة من إعداد تقريرها خلال ثلاثة أشهر، فيما شملت التوصيات النيابية، الإطلاع على نسخة من الحكم الصادر من محكمة (كروان كورت) البريطانية، وكل الأوراق والمرفقات المتعلقة به.

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وأوصى المجلس، بتوضيح سياسة الحكومة وكيفية تعاملها مع القضية والحكم الصادر فى هذا الشأن، بالإضافة إلى الإجراءات التى تم اتخاذها، استنادا إلى اجتماع مجلس الوزراء فى 10 فبراير الماضي، حول تكليف الجهات الحكومية المعنية، لتمكين الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) من التوصل إلى كافة الحقائق المتعلقة بتلك الشبهات.

وتضمنت التوصيات، تزويد الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بكافة العقود والمستندات، وإجراء التحريات، والاطلاع على جميع المراسلات المتعلقة بالأحكام الصادرة، وإعداد تقرير بهذا الشأن وإرساله إلى مجلس الأمة.

ودعت التوصيات وزير المالية الكويتى براك الشيتان، إلى تكليف جهاز المراقبين الماليين، بتشكيل لجنة أو فريق عمل للتحقق من أعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية فى صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة، وإعداد تقرير بهذا الشأن وإرساله إلى مجلس الأمة.

كما أوصى مجلس الأمة، بقيام مجلس الوزراء الكويتى بتكليف ديوان المحاسبة، بفحص ومراجعة أعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية فى صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة وإرساله نتائجه إلى مجلس الأمة، على أن يقوم المجلس بإحالة التقارير الثلاثة المشار إليها، إلى اللجنة البرلمانية المختصة حال اكتمال نتائجها؛ لمطابقة نتائج ما انتهت إليه الجهات الرقابية فى الدولة، للبت فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها فى تقرير متكامل.