العراق.. القوى التركمانية تقدم 3 طلبات إلى علاوي

العراق/ أمير السعدي / الخليج 365

قال الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، جاسم محمد جعفر البياتي، الأربعاء، إن "القوى التركمانية قدمت 3 طلبات مهمة وحاسمة إلى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي".

وأضاف البياتي، في تصريح لموقع إخباري محلي، إن "وفد سياسيا تركمانيا التقى علاوي وقدم 3 طلبات، منها ما يتعلق بضرورة حضور التركمان في التمثيل الوزاري، والهيئات المستقلة".

وتابع: "معلوماتنا تؤكد أن هناك شخصية تركمانية ستتولى إحدى الوزارات، دون أن نحصل على اسم المرشح أو الوزارة التي سيتولى إدارتها".

وأشار أن الطلب الثاني يرتبط بالحصول على ضمانات بشأن مخاوف التركمان وقلقهم من بعض الصفقات التي ربما تعقد مع إقليم كردستان في شمالي العراق، بشأن عودة البيشمركة والأسايش (قوات الأمن الداخلي الكردية) إلى محافظة كركوك (شمال)، معتبر أن ذلك خط أحمر بالنسبة للتركمان.

يذكر أن محافظة كركوك تدار بالوكالة، منذ أحداث 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عندما سيطرت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي عليها عقب استفتاء الانفصال الباطل، وبات منصب محافظ كركوك شاغراً منذ ذلك الحين.

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ومنذ ذلك الوقت تتولى قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية مسؤولية أمن المحافظة، بعدما كانت تخضع لسيطرة قوات "البيشمركة" و"الأسايش" التابعتين للحزبين الكرديين الرئيسيين بإقليم الشمال.

وكركوك محافظة متنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم شمالي العراق، ويقطنها خليط قومي من التركمان والأكراد والعرب.

من ناحية أخرى، قال البياتي، إن "التركمان طالبوا علاوي أيضا، بإعادة النازحين، وإعادة اعمار مناطقهم التي تضررت جراء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي".

والسبت، قال رئيس الوزراء المكلف، في تغريدة عبر "تويتر"، أن حكومته اقتربت من تحقيق إنجاز تاريخي عبر اختيار كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين، دون تدخل أي طرف سياسي.

وتمتلك القوى السياسية التركمانية 3 مقاعد نيابية من أصل 329 مقعدا في البرلمان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.