بارزاني يبحث مع بابا الفاتيكان أوضاع المسيحيين في العراق

العراق / يحيى شعلان / الخليج 365

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق مسرور بارزاني، الأربعاء، مع بابا الفاتيكان فرنسيس، أوضاع المسيحيين في الإقليم والعراق.

وذكر بيان لرئاسة حكومة الإقليم، اطلعت عليه الخليج 365، أن الجانبين بحثا آخر المستجدات الراهنة على الساحة العراقية والمنطقة.

وحسب البيان، سلط بارزاني خلال اللقاء، الضوء على وضع التعايش الديني والقومي في الإقليم، "الذي تنعم فيه كل المكونات بالأمن والسلام والحرية".

واعتبر أن ذلك جعل الإقليم "ملاذا آمنا لمئات آلاف النازحين واللاجئين.. بسبب الحروب والنزاعات في العراق وسوريا".

Advertisements

ووجه بارزاني الدعوة إلى بابا الفاتيكان، لزيارة الإقليم، وفق البيان.

من جهته، ثمن بابا الفاتيكان دور الإقليم وحكومته في توفير المناخ الملائم للتعايش السلمي والديني والقومي، واحتضان اللاجئين والنازحين، وتقديم كل ما يحتاجونه.

وأثنى على الدور الذي لعبه الإقليم في مكافحة الإرهاب ونبذ العنف، حسب المصدر نفسه.

والأحد الماضي، بدأ بارزاني، على رأس وفد رفيع، زيارة رسمية إلى روما والفاتيكان، غير محددة المدة، للقاء كبار المسؤولين الإيطاليين والبابا فرنسيس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.