السودان يدعو هولندا لدعمه اقتصاديا والخروج من "قائمة الإرهاب"

الخرطوم/ الخليج 365

دعا رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأربعاء، هولندا إلى مساعدة السودان اقتصاديًا، ومساندته لإزالة اسمه من قائمة ما تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية دولًا راعية للإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء حمدوك، في مقر مجلس الوزراء بالخرطوم، مع وزيرة التجارة والتعاون الدولي الهولندية، سيجريد كاخ، حسب بيان لمجلس الوزراء السوداني.

وبدأت الوزيرة الهولندية، في وقت سابق الأربعاء، زيارة للسودان تستمر يوما واحدا.

وأكد حمدوك حرص الحكومة الانتقالية على تعزيز وتطوير التعاون بين السودان وهولندا.

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ودعا حمدوك هولندا إلى مساعدة السودان، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية، ومساندته لإزالة اسمه من قائمة واشنطن لما تعتبرها دولًا راعية للإرهاب.

ورفعت واشنطن، في 6 أكتوبر/ تشرين أول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان منذ 1997، لكنها لم ترفع اسمه من قائمة الإرهاب، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

وأعربت الوزيرة الهولندية عن دعم حكومتها للسودان، وحرصها على تقديم كل ما يمكن لمساعدته في الفترة الانتقالية، لتحقيق الاستقرار، وفق البيان السوداني.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.