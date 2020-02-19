42 شاحنة مساعدات أممية تعبر من تركيا إلى إدلب

هطاي/الخليج 365

أرسلت الأمم المتحدة، الأربعاء، 42 شاحنة مساعدات إنسانية إلى المحتاجين في محافظة إدلب السورية.

وحسب مراسل الخليج 365، عبرت قافلة المساعدات من معبر جلوة غوزو التركي، في ولاية هطاي، باتجاه معبر باب الهوى السوري.

وتوزع المساعدات الإنسانية على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها.

يأتي ذلك في ظل توتر الوضع في إدلب، جراء تصعيد قوات النظام وروسيا، بجانب المجموعات الأجنبية الإرهابية الموالية لإيران، واستيلائها على مدن وقرى داخل "منطقة خفض التصعيد"، ما أسفر عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين نحو الحدود السورية التركية.

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