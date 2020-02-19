السراج: الحديث عن استئناف مفاوضات السلام تجاوزته أحداث على الأرض

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فائز السراج

قال فائز السراج رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا اليوم الأربعاء إن الحديث عن استئناف مفاوضات السلام تجاوزته أحداث على الأرض وسط القصف المتواصل من فصائل في الشرق تحاول السيطرة على طرابلس.

وأضاف السراج مخاطبا الصحفيين في ميناء طرابلس الذي قصفته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) أمس الثلاثاء أنه يجب أن تكون هناك أولا "رسالة واضحة من كل الأطراف الدولية التي تحاول ان تتحدث معنا".