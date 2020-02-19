السراج يعتبر أن استئناف مفاوضات السلام "تجاوزته أحداث على الأرض"

قال رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج الأربعاء إن الحديث عن استئناف مفاوضات السلام تجاوزته أحداث على الأرض وسط القصف المتواصل من فصائل في الشرق تحاول السيطرة على طرابلس.
وتابع السراج مخاطبا الصحافيين في ميناء طرابلس الذي قصفته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الثلاثاء أنه يجب أن تكون هناك أولا "رسالة واضحة من كل الأطراف الدولية التي تحاول أن تتحدث معنا".
ويأتي تصريح السراج بعد إعلان حكومة الوفاق في وقت متأخر من ليل الثلاثاء وقف محادثات جنيف مع قوات حفتر التي ترعاها الأمم المتحدة. وجاء هذا القرار بعد تعرض ميناء طرابلس للقصف، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة خمسة آخرين، حسب ما نقلته وكالة رويترز عن حكومة الوفاق.
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