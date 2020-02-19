لوس أنجلوس تحظر استغلال الحيوانات البرية في الحفلات الخاصة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظرت لوس أنجلوس استغلال الحيوانات البرية لأغراض ترفيهية، ما يضع حداً لحفلات فخمة تقام في هوليوود وتستخدم فيها الزرافات والنمور والفيلة لتسلية الضيوف. وقال عضو مجلس المدينة ديفيد ريو الذي قاد الحملة ووافق عليها زملاؤه بالإجماع «أثيرت قضية الحيوانات البرية التي تتم إساءة معاملتها قبل أربع سنوات بعدما جلب صغير زرافة وفيل للمشاركة في إحياء حفلة في أحد المنازل في هوليوود». وأضاف «هذا أمر غير مقبول ويجب علينا وضع حد له. حان الوقت لكي تتخذ مدينة لوس أنجلوس إجراءات تؤكد أن معاملة الحيوانات بهذه الطريقة لا تتناسب مع قيم مدينتنا».

وأوضح مكتب ريو أن قضية الحيوانات البرية التي تساق إلى الحفلات الخاصة في المنازل الفخمة في هوليوود ليست مشكلة جديدة بل تعود إلى سنوات، مع تقديم الجيران شكاوى من الضوضاء والحشود الهائلة التي تتوافد إلى المنازل المحيطة بهم. ويحظر المرسوم الجديد الذي يحتاج إلى موافقة رئيس بلدية لوس أنجلوس ليصبح ساري المفعول استخدام الحيوانات البرية في الحفلات المنزلية وغيرها من الفعاليات الترفيهية. كذلك يحظر ركوب الأشخاص هذه الحيوانات لأغراض الترفيه. لكن المرسوم الجديد لن يؤثر في حديقة حيوانات لوس أنجلوس التي ما زال باستطاعتها استخدام الحيوانات البرية لأغراض تعليمية. وثمة حظر على مستوى الولاية يمنع فرق السيرك من استخدام الحيوانات البرية في عروضها.