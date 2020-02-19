الذكاء الاصطناعي يقرر العلاج الإشعاعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن باحثون من استخدام الذكاء الاصطناعي في ترجمة عاجلة للبيانات السريرية للمريض إلى خطة مناسبة للقضاء على المرض بالعلاج الإشعاعي ومنع انتشاره بالجسم.

ينتظر المريض عدة أيام إلى أسبوع قبل أن يخضع للعلاج الإشعاعي، وذلك لأن الطبيب يقوم في تلك الفترة بوضع الخطة العلاجية القائمة على بيانات المريض السريرية بطريقة غير متطورة.

سعى الباحثون من خلال الدراسة الحالية والمنشورة بمجلة «الفيزياء الطبية» إلى استكشاف طرق لاستخدام الذكاء الاصطناعي في ذلك المجال لتحسين العلاج الإشعاعي من عدة أوجه أهمها وضع الخطة للجرعة الأولية المطلوبة ثم تعديلها بعد ذلك بحسب الحاجة.

تم استخدام الذكاء الاصطناعي بتعليم الآلة، حيث قام الباحثون بتغذية 4 نماذج آلية بالبيانات السريرية لحوالي 70 مريضاً بسرطان البروستاتا، وعن طريق التكرار تعلمت الآلة تصميم أداء ثلاثي الأبعاد للطريقة الأفضل لتوزيع الجرعات الإشعاعية لكل مريض.

ساعدت تلك الطريقة على تحديد سريع للجرعات المناسبة للمريض والتعديل المطلوب لها بعد ذلك، وهو ما يسرع التدخل العلاجي الذي يشكل عاملاً مهماً في كثير من الحالات.