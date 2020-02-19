شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أسبوع الموضة في ميلانو مع مخاوف من فيروس كورونا المستجد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلق أسبوع الموضة في ميلانو بإيطاليا مع مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتغيب الآلاف من المصممين والمشترين والصحفيين الصينيين عن الحدث الذي يعد الأهم في عالم الأزياء العالمية. تستمر عروض أسبوع الموضة حوالي خمسة أيام ويشمل تقديماً لأبرز إبداعات دور الأزياء الراقية ومنها «أرماني» و«فندي» و«برادا».إلا أن ثلاثة مصممين صينيين هم أنجيل تشن، وريكوسترو وهوي، انسحبوا من العروض البالغ عددها 56. وافتتحت الفعاليات مساء الثلاثاء بعرض عنوانه «الصين، نحن معك» للمصمم الصيني هان ون ومقره في نيويورك. وكانت إيطاليا الدولة الأوروبية الأولى التي حظرت كل الرحلات الجوية من الصين وإليها الشهر الماضي. وإضافة إلى ذلك، تسبب إغلاق مشاغل الإنتاج التابعة للعلامات التجارية الصينية في الصين بعدم قدرة المصممين على اللحاق بالمواعيد النهائية لتسليم أزيائهم المشاركة في العروض.

وألقى فيروس كورونا المستجد بأثره السلبي، على أسبوع الموضة في لندن، الذي تميّزت دورته المنتهية قبل أيام بتراجع كبير في عدد المشاركين والحضور.

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