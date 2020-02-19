شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الركاب الأصحاء لـ«دايموند برنسيس» في اليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ ركاب السفينة السياحية «دايموند برينسيس»، الخاضعة لحجر صحي، والراسية في ميناء يوكوهاما الياباني بمغادرتها الأربعاء، بعدما تم تسجيل أكثر من 540 إصابة بفيروس كورونا المستجد على متنها، فيما بلغت حصيلة الوفيات في الصين أكثر من ألفين.

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية أن حوالي 500 راكب، أثبتت الفحوص الطبيّة عدم إصابتهم بالعدوى، ولم تظهر عليهم أيّ عوارض مرضية ولم يحصل على مدى الأيام الـ14 الأخيرة أيّ احتكاك بينهم وبين ركّاب مصابين بالفيروس، بدأوا بالنزول من السفينة. وقال أحد هؤلاء الركاب ياباني يبلغ من العمر 77 عاماً للصحفيين لدى نزوله من السفينة «أنا سعيد، أريد أن أخلد للراحة». وأضاف ردّاً على سؤال عن إقامته على متن السفينة «كانت مريحة، أشعر بأنني على ما يرام»، مشيراً إلى أنّه سيستقلّ وسائل النقل المشترك للعودة إلى منزله. وكان عدد كبير من حافلات مدينة يوكوهاما في انتظار الركاب، وكذلك سيارات أجرة لنقل الركاب إلى وجهاتهم.

وتسجل السفينة الراسية منذ مطلع شباط/فبراير الجاري، تزايداً مطّرداً في أعداد المصابين على متنها بالفيروس، إذ بلغت أحدث الإحصاءات

542 شخصاً على الأقلّ، وتسبب ذلك في توجيه انتقادات لليابان بسبب طريقة فرضها الحجر الصحّي على السفينة، إلى حد وصف بعض وسائل الإعلام العالمية لها بـ«السجن العائم». وبحسب السلطات اليابانية فإنّ نزول الركاب السالمين من السفينة يستغرق ثلاثة أيام.

والسفينة السياحية التي أبحرت في رحلة آسيوية وعلى متنها 3711 شخصاً، من 56 دولة سرعان ما تحوّلت إلى مكان معزول تسوده مشاعر الخوف من الإصابة بالعدوى، والملل الناجم عن المكوث في حجرات صغيرة، بعضها بلا نوافذ، في احتجاز لا تقطع ساعاته الطويلة إلا نزهة قصيرة على جسر السفينة.

وكتب الراكب البريطاني ديفيد أبل الذي عرف برسائل الفيديو التي كان يرسلها عند بدء فترة الحجر الصحي، ملخصاً لوضع الركاب «كان المجهول أقسى أمراً واجهناه وبدأ يؤثر في حالتنا النفسية». ثم أعلن لاحقاً أن الفحوص لزوجته سالي جاءت إيجابية.