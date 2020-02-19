شكرا لقرائتكم خبر عن أسلوب حديث للتنبؤ بأمراض الكلى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل باحثون من جامعة سينسيناتي إلى تنميط جيني يساعد في التنبؤ بمدى قابلية المتبرع للإصابة بمشاكل الكلى، وذلك قبل بدء الإجراءات، ونُشرت التفاصيل في «المجلة الأمريكية لأمراض الكلى».

ركز البحث على جين معين ظهر دوره في إصابة البعض بأمراض الكلى، وجعل من يحمله عرضة للفشل الكلوي، ويرى الباحثون أن اكتشافه سوف يمكن من تحديد ما إذا كان الشخص الذي ينوي التبرع بالكلية على خطر كبير للإصابة بمرض ذلك العضو أم لا، واتخاذ قرار مدى قبول تبرعه في حياته.

يتضح مما سبق، وبحسب اعتقاد القائمين على الدراسة، وضع بروتوكول للتنميط الجيني المنهجي لذلك الجين للمجموعات الحاملة له قبل قبول قرار تبرعه بالكلية؛ فالمتبرع يكون عرضة بالأساس لمشاكل الكلى، ولو بنسبة بسيطة، ولمنع المزيد من المضاعفات يجب اتخاذ ذلك الإجراء أولاً.

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