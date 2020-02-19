شكرا لقرائتكم خبر عن مريضة تعزف الكمان خلال جراحة استئصال ورم بالمخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزفت داجمار ترنر ـ 53 عاماً ـ المريضة في أحد المستشفيات البريطانية الكمان، أثناء خضوعها لجراحة استئصال ورم من الفص الجبهي الأمامي الأيمن في المخ كان قريباً من المنطقة التي تتحكم في الحركة الدقيقة ليدها اليسرى، وكانت هذه الطريقة الوحيدة التي يتسنى للجراحين الحفاظ بها على قدرتها على عزف الموسيقى، التي تعد شغفها الممتد لأربعين عاماً.
وللحيلولة دون تضرر قدراتها على العزف على الكمان، وضع البروفيسور كيومارس أشكان، استشاري جراحة الأعصاب في مستشفى كينجز كوليدج، خطة مفادها رسم خريطة للمخ وفتح الجمجمة ثم حثها على العزف أثناء استئصال الورم. وقال أشكان «كانت هذه أول مرة يعزف فيها مريض على آلة أثناء جراحة. نجحنا في استئصال 90 في المئة من الورم بما في ذلك جميع المناطق التي يشتبه في أنها تشهد انتشاراً سريعاً للخلايا، مع الحفاظ على وظائف يدها اليسرى كافة».وشكرت داجمار الجراحين، قائلة «الكمان شغفي، أعزف عليه منذ أن كنت في العاشرة. التفكير في فقد قدرتي على العزف كان مفجعاً».
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