ترامب يخفّض عقوبة حاكم ولاية حاول بيع مقعد أوباما في مجلس الشيوخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبة الحاكم السابق لولاية إيلينوي الديمقراطي رود بلاغويفيتش الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 14 عاماً لمحاولته بيع مقعد كان يشغله باراك أوباما في مجلس الشيوخ وشغر إثر فوزه بالرئاسة.

كما أصدر عفواً رئاسياً شمل عدداً من المدانين من بينهم قائد شرطة في نيويورك سجن بعد إدانته بارتكاب احتيال ضريبي، وإدوارد ديبارتولو جونيور، المالك السابق لنادي كرة قدم في سان فرانسيسكو، والمستثمر المعروف مايكل ميلكين الذي أقر بالذنب عام 1990 بالقيام بعمليات احتيال ضريبية وأخرى متعلّقة بالسندات المالية.

وأثار عفو ترامب عن 11 محكوماً دفعة واحدة، توقّعات بأنه يفكر باستخدام العفو الرئاسي في حالات أكثر إثارة للجدل تشمل مقرّبين منه مثل المستشار الجمهوري روجر ستون.

ويعتبر بلاغويفيتش هو صاحب أسوأ سمعة من بين كلّ الذين نالوا العفو الرئاسي، إذ عُزل من منصبه كحاكم لولاية إيلينوي في 2009 وأدين لاحقاً بمحاولة بيع مقعد أوباما الشاغر في مجلس الشيوخ لمن يدفع السعر الأعلى. ولم يكن تبرير ترامب، الذي رفع شعارات مكافحة الفساد في واشنطن خلال حملته الانتخابية، واضحاً بشأن السبب الذي دفعه لإطلاق سراح بلاغويفيتش المحكوم عليه بالسجن لمدة 14 عاماً. وقال للصحفيين«خفّضنا الحكم الصادر بحق رود بلاغويفيتش، قضى ثمانية أعوام في السجن، وهذا وقت طويل». مضيفاً «يبدو شخصاً لطيفاً، لا أعرفه شخصياً».

وتتردد تكهّنات باعتزام ترامب العفو عن مساعديه روجر ستون، وبول مانافورت اللذين أدينا بتهم تتعلق بالتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وعندما سئل ترامب عما إذا كان يخطط للعفو عن ستون، أجاب «لم أفكر بالأمر، لكنني أعتقد أنّه يعامل بشكل غير منصف».