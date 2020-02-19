رئيس الوزراء اللبناني يلتقي وفداً من مؤسسة التمويل الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب في بيروت وفداً من مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي لبحث سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أفادت بأن دياب التقى وفداً من صندوق النقد الدولي، الذي طلبت السلطات منه تقديم مساعدة تقنية، قبل أن تحذف خبرها، وتورد أن دياب سيجتمع بوفد من مؤسسة التمويل الدولية، الأمر الذي أكده مصدر حكومي لوكالة فرانس برس.

وحضر الاجتماع عدة وزراء، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة، وجرى خلاله بحث «موضوع إقامة مشاريع تعاون مشتركة بين القطاعين العام والخاص كما جرى البحث في مسألة تطوير قطاع النقل والمطار».

وتعد مؤسسة التمويل الدولية، عضواً في مجموعة البنك الدولي، كما أنها أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية.

ويشهد لبنان منذ أشهر انهياراً اقتصادياً متسارعاً مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار. كما تنتظر البلاد استحقاقات مهمة، على رأسها تسديد جزء من الدين العام المتراكم الشهر المقبل.

وأعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أنّ الحكومة اللبنانية طلبت من الصندوق تقديم «مشورة ومساعدة تقنية حول تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجه الاقتصاد اللبناني». والثلاثاء قال جيري رايس، المتحدّث باسم الصندوق، في بيان إنّ «فريقاً صغيراً من صندوق النقد الدولي يصل إلى لبنان الخميس في زيارة تستمر حتى الأحد، للاستماع إلى آراء السلطات بشأن الطريقة التي تعتزم اعتمادها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية في لبنان ولتقييم التطوّرات الأخيرة على الصعيد الاقتصادي الكلّي ولتقديم مساعدة تقنية بشأن السياسات الواجب اعتمادها لمواجهة تحدّيات الاقتصاد الكلّي التي يواجهها لبنان». لكنّ البيان شدّد على أنّ «لبنان لم يطلب مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي». وبلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.