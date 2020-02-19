نمو الاقتصاد المصري 5.6% في 6 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الحكومة المصرية، الأربعاء، إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5.6 في المئة في ستة أشهر حتى ديسمبر/كانون الأول. وتعزز الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الأخيرة بفضل ارتفاع دخل السياحة وتحويلات قوية من المصريين العاملين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول غاز طبيعي مكتشفة حديثاً. ويقود النمو القطاع العام بصفة أساسية. وتوقع استطلاع أجرته "رويترز" في يناير/ كانون الثاني نمو الاقتصاد 5.8 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل و5.9 في المئة في عام 2020-2021.