شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الدولى بسوريا: نواصل الضغط من أجل تهدئة تسمح بانطلاق العملية السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المبعوث الدولى الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، إننا نواصل الضغط للتوصل إلى تهدئة تسمح بإطلاق العملية السياسية من جديد، مضيفا أننا نشعر بالقلق من عودة أنشطة داعش الإرهابية فى الشمال الشرقى السورى.

وأضاف خلال كلمته جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في سوريا، أنه من الضرورى إيجاد تفاهم روسى تركى لخفض التصعيد فى سوريا، مضيفا أن الأعمال القتالية فى سوريا تدور فى مناطق ذات كثافة سكنية عالية، وندعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى شمال غرب سوريا.

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وتابع، المبعوث الدولى الخاص إلى سوريا، أننا، نواصل الضغط للتوصل إلى تهدئة تسمح بإطلاق العملية السياسية من جديد، و نطالب النظام بالإفراج عن النساء والأطفال والكشف عن مصير المفقودين.