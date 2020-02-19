شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة امرأة وطفلة في تصادم مركبتين بكورنيش الخفجي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أسفر حادِث تصادم مروع وقع مساء أمس الثلاثاء، على طريق الملك فيصل بمحافظة الخفجي، عن وفاة امرأة وطفلة وإصابة آخرين.

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وكان حادث تصادم قد وقع بين مركبتين بكورنيش الخفجي الأولى “فان”، والأخرى “جيب”، أسفر عن وفاة طفلة وامرأة، واحتجاز وإصابة شخصين آخرين.

وعلى الفور، باشرت فرق الدفاع المدني الموقع وقامت بإخراج الشخصين المحتجزين، ومن ثم جرى نقلهما إلى المستشفى بواسطة إسعاف الهلال الأحمر.