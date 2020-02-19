«الأرصاد» تتوقع زيادة فرصة هطول الأمطار مساء اليوم على 3 مناطق

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جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، زيادة فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مساء اليوم (الأربعاء)، علىعلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية(حفر الباطن) ومنطقة القصيموالأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض. وأوضحت الأرصاد أن من ضمن الحالة كذلك تيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية (حفر الباطن)، ومنطقة القصيم، والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض، وذلك بحسب آخر المستجدات للحالة المطرية التي نبهت لها الأرصاد في وقت سابق.

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