شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «البيئة» لملاك الخيل في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملاك الخيل بعدم التنقل بخيولهم من وإلى الإسطبلات بالرياض، وذلك اعتباراً من يوم 26 فبراير إلى 3 مارس.

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وأوضحت الوزارة أن سبب ذلك يعود لقرب انطلاق البطولة العالمية للفروسية “كأس السعودية” لسباق الخيل والتي تستضيفها المملكة في 29 فبراير الجاري.

وحذرت الوزارة من عواقب مخالفة تلك التعليمات؛ الأمر الذي يعرض المخالفين للعقوبة وفق ما نصت عليه أحكام نظام الثروة الحيوانية.