شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأفضل إقليميــاً فـى ممارسة الأعمال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارها الوجهة الأكثر جاذبية للمستثمرين، والأفضل في ممارسة الأعمال في 2020، محتلة المرتبة 12 عالمياً، وفق تقرير «أفضل دول العالم للاستثمار وممارسة الأعمال 2020».

وتفوقت الدولة وفق التقرير، الذي أعدته مجلة «Magazine CEOWORLD»، على دول عريقة، منها هولندا وفنلندا وألمانيا والسويد والدنمارك، وسجلت أرصدة عالية في مؤشري الإطار المؤسسي الفرعي (94.21 درجة)، والإمكانات السوقية (92.33 درجة)، والتعليم والأبحاث (93.56 درجة)، والانفتاح السوقي (90.4 درجة)، وهي درجات تكاد تقارب درجات عدد من الدول العشر الأولى، ومنها فرنسا وماليزيا والولايات المتحدة، فيما بلغ رصيدها الإجمالي (79.447 درجة).

وتم تتويج سنغافورة في المرتبة الأولى بين 80 دولة، كأفضل بلد، تلتها المملكة المتحدة، ثم بولندا، وإندونيسيا، والهند في المراتب الخمس الأولى.

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