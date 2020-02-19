شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر تضرب ولاية جيجل الجزائرية دون خسائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة بمقياس ريختر، اليوم الأربعاء، ولاية جيجل الجزائرية (شمال شرق)، وذكر بيان لمركز البحث فى علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، إن مركز الهزة الأرضية تم تحديده على بعد 6 كيلومترات شمال-شرق منطقة العوانة.
ولم تسفر الهزة عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.
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