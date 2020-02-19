تشاووش أوغلو يلتقي وفدا من المجلس الوطني الكردي السوري

أنقرة/الخليج 365

استقبل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، وفداً من أعضاء المجلس الوطني الكردي السوري في العاصمة أنقرة.

وفي تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال تشاووش أوغلو إنه التقى في العاصمة، مع "وفد المجلس الوطني الكردي، الممثل الشرعي لأكراد سوريا."

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وأشار إلى دعم بلاده لدور المجلس في العملية السياسية وضمن الائتلاف الوطني السوري، مبيناً أن تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" هو أكثر من تسبب بالضرر للأكراد.

وتأسس المجلس الوطني الكردي في 26 أكتوبر/تشرين أول 2011، في مدينة أربيل شمالي العراق من 15 حزبا وفصيلا من أكراد سوريا، برعاية الرئيس السابق لإقليم كردستان شمال العراق مسعود البارزاني.



ومنذ تأسيسه تعرض المجلس وأعضائه لقمع وانتهاكات عديدة من قبل "ي ب ك"، تمثلت في حرق وإغلاق مكاتبه واعتقال واختطاف كوادره، واستخدام العنف للتصدي لمظاهرات مؤيدي المجلس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.