إسرائيل تضيق الخناق على المعتقلين الفلسطينيين (نادي الأسير)

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، الأربعاء، إن إدارة السجون الإسرائيلية فرضت على المعتقلين الفلسطينيين إجراءات تمس حياتهم اليومية.

وأضاف النادي، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن "إدارة السجون بدأت بسحب منجزات حققها المعتقلون على مدار سنوات، لفرض واقع جديد".

وأبلغت إدارة السجون، المتعلقين رسمياً، بتنفيذ إجراءات جديدة تتمثل بتخفيض عدد قنوات التلفزة المسموح بمشاهدتها من عشرة إلى سبعة، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من خمسة إلى أربعة للمعتقل الواحد في اليوم، وسحب أجهزة كهربائية مخصصة لطهي الطعام، بحسب البيان.

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وذكر أيضا أن إدارات السجون سحبت عشرات الأصناف من الكنتينا (البقالة).

وندد نادي الأسير بالإجراءات الإسرائيلية، وقال إن إجراءات أخرى سبقت ذلك، تمثلت بتركيب كاميرات المراقبة، وعمليات قمع للمعتقلين، ونقل عدد منهم لسجون أخرى.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5 آلاف فلسطيني بينهم (450) معتقلا إداريا، و(200) طفل، و(42) سيدة.

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