لأول مرة منذ 2014.. أمير قطر يزور الأردن الأحد

الدوحة/ الخليج 365

يجري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، زيارة رسمية إلى الأردن، هي الأولى من نوعها منذ مارس/ آذار 2014.

وقالت سفارة الدوحة لدى عمان، الأربعاء، في تغريدة عبر تويتر: "يبدأ أمير البلاد زيارة رسمية إلى الأردن يوم الأحد المقبل".

وذكرت أن الأمير سيجري مباحثات مع الملك الأردني عبد الله الثاني، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وكانت آخر زيارة أجراها الأمير تميم بن حمد إلى الأردن في 30 مارس 2014، ضمن أول جولة خارجية له بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد، منتصف العام 2013.

وشهدت العلاقات بين عمان والدوحة قفزة كبيرة، خاصة بعد عودة تبادل السفراء بين البلدين منتصف العام الماضي، وتقديم قطر مساعدات للمملكة بقيمة 500 مليون دولار.

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وعيّن الأردن، في 16 يوليو/ تموز الماضي، سفيرًا جديدًا له بقطر، في خطوة باتجاه عودة العلاقات إلى طبيعتها، بعد عامين من سحب السفير الأردني.

وسحبت عمان السفير تضامنًا مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي قطعت في يونيو/ حزيران 2017 علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، تقول الدوحة إنها "حصار ينتهك القوانين الدولية".

وتتهم تلك الدول قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

كما عينت الدوحة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرًا لها في عمان.

وشكّل القرار الأردني بإعادة العلاقات خطوة مهمة في إطار انفكاك المملكة عن الضغط السعودي ـ الإماراتي الذي مورس عليها لقطع علاقتها مع قطر، بحسب مراقبين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.