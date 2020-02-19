الصحة : شفاء إحدى حالات الإصابة بكورونا ووفاة أخرى

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة شفاء إحدى حالات الإصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية “كورونا” بمحافظة النعيرية، ووفاة حالة في مدينة مكة المكرمة.

وقال مركز القيادة والتحكم بالوزارة في تقريره الأسبوعي، إن حالة الشفاء كانت لمريض يبلغ من العمر 53 عاماً.

وأوضح أن الوفاة لمريض يبلغ من العمر 47 عاماً، وأنهما ليسا من الكوادر الطبية، وكلاهما أصيبا بالمرض في 10 فبراير الجاري.

وأبان أنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس، الأولى في مدينة حفر الباطن لرجل يبلغ من العمر 68 عاماً، والثانية في الظهران لشاب عمره 34 عاماً، والثالثة في وادي الدواسر لمسن يبلغ من العمر 72 عاماً.