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أسعار النفط ترتفع

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للتعاملات الفورية، صباح اليوم، بمقدار 0.50 بنسًا أو بنسبة 0.87% إلى 58.25 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.55 بنسًا أو بنسبة 1.06% إلى 52.60 دولارًا أمريكيًّا.

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