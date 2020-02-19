أسعار النفط ترتفع

صحيفة الخليج الالكترونية

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للتعاملات الفورية، صباح اليوم، بمقدار 0.50 بنسًا أو بنسبة 0.87% إلى 58.25 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.55 بنسًا أو بنسبة 1.06% إلى 52.60 دولارًا أمريكيًّا.