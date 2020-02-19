شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استبعاده.. طفل يُبهر لجنة مسابقة «سنابل المدينة» بتلاوة رائعة للقرآن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دفع بكاء الطفل “طيب” المشارك بمسابقة “سنابل المدينة” لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، لجنة التحكيم لإعادة اختباره من جديد وتأهله للمراحل التالية من المسابقة.

وفي التفاصيل، شارك الطفل “طيب” في المسابقة لكن لوجود بعض الأخطاء في أحكام التلاوة، استبعدته لجنة التحكيم، ليخرج باكياً متأثراً باستبعاده، ليتلقفه مراسل فضائية المجد، ويحاول تهدئته وعندما علم أن السبب في بكائه هو استبعاد لجنة التحكيم له حاول إقناع اللجنة لإعادة اختبار “الطيب” من جديد لتوافق اللجنة وتمنحه فرصة أخرى.

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وفي المرة الثانية من الاختبار بدا “طيب” أكثر إصراراً على الفوز فأبهر لجنة التحكيم بتلاوته، وصوتت لجنة التحكيم في النهاية بانتقاله للمرحلة التالية للمسابقة لترتسم على وجهه علامات الفرح والسعادة.