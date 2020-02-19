دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Realme تعلن عن إصدار جديد من هاتف Realme C3 بكاميرة ثلاثية ومستشعر للبصمة ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Realme عن إصدارها الجديد من هاتف Realme C3 الذي يتميز بكاميرة ثلاثية ومستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما ينطلق بسعر يبدأ من 130 دولار.

قدمت شركة Realme إصدارها الأول من هاتف Realme C3 منخفض التكلفة في السوق الهندي في بداية هذا الشهر، واليوم تقدم إصدارها الجديد بنفس العنوان لكن مع كاميرة إضافية في الجهة الخلفية، على عكس الإعدادات المزدوجة في الإصدار الأول.

ويتوافق المستشعر الرئيسي في الإصدار الجديد من هاتف Realme C3، حيث يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ويتميز المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro من مسافة 4سم.

كما يختلف الإصدار الجديد من هاتف Realme C3 في مستشعر البصمة في الجهة الخلفية، الذي يأتي بإستجابة سريعة تصل إلى 0.27 في الثانية وفقاً لتصريحات Realme.

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ويأتي النموذج الرئيسي من هاتف Realme C3 بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يأتي أعلى نموذج للهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجيا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

وتتوافق المواصفات الأخرى مع الإصدار الأول في رقاقة معالج Helio G70، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Realme UI، كما يتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، مع جودة عرض HD بلس، وكاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل في نتوء القطرة.

هاتف Realme C3 ينطلق بلوني الأزرق والأحمر، ويضم بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم الشحن العكسي، كما يأتي النموذج الرئيسي بسعر 130 دولار، ويتوفر في سوق تايلند في 20 من فبراير.

المصدر

هذا الموضوع Realme تعلن عن إصدار جديد من هاتف Realme C3 بكاميرة ثلاثية ومستشعر للبصمة ظهر على التقنية بلا حدود.