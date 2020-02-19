شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بلبنان: الوضع تحت السيطرة فى التعامل مع كورونا ونتعرض لحملة مغرضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير الصين لدى لبنان وانج كيجيان، أن الجهود الحثيثة التى تبذلها الحكومة الصينية فى سبيل مكافحة فيروس كورونا، أسفرت عن نتائج جيدة وتراجع كبير فى عدد الإصابات والوفيات وعدم انتقال الفيروس إلى مناطق جديدة فى البلاد، مشيرا إلى أن الوضع العام فى الصين تحت السيطرة.

وأشار السفير الصينى – فى تصريح عقب لقاء عقده ظهر اليوم مع مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بمقر دار الفتوى اللبنانية – إلى أن الصين تتعاون بصورة كبيرة وشفافة ومسئولة مع منظمة الصحة العالمية ودول العالم أجمع فى سبيل مكافحة هذه الفيروس، لاسيما على صعيد العمل لإيجاد أدوية ولقاحات والحد من انتشاره عالميا.

واعتبر أن الصين تتعرض لـ "حملة إعلامية مغرضة" فى بعض الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعى فى شأن تعاملها مع فيروس كورونا.

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وشدد على أن الدستور الصينى يضمن حرية الاعتقاد لجميع الصينيين بمن فيهم المسلمون. مضيفا: "ربط هذا المرض بالدين يمثل تصرفا غير صحيح، وهذا الاتهام له دوافع مشبوهة للغاية".

ونقل السفير الصينى عن مفتى الجمهورية اللبنانية "تعاطفه الإنسانى الكبير" مع الشعب الصينى ومعاناته والخسائر فى الأرواح التى وقعت جراء فيروس كورونا، وثقة المفتى أن الصين ستتمكن من السيطرة على هذا الوباء انطلاقا من حرص الحكومة الصينية على سلامة مواطنيها والبشرية ككل.

وأشار السفير الصينى إلى أن المفتى أكد له أيضا الرفض القاطع لأى محاولة من قبل البعض للربط بين الدين مع هذا الفيروس، لاسيما وأن هذا الوباء تعمل البشرية جمعاء على مكافحته بغض النظر عن الانتماء الدينى أو السياسي.