شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أرصاد يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.. انخفاض الحرارة 8 درجات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني؛ موجة برد جديدة تبدأ غداً وتنخفض فيها الحرارة 8 درجات. وقال “الحصيني” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “غداً الخميس متوقع موجة برد ثامنة منذ دخول شتاء هذا العام متوسطة القوة؛ متوقع انخفاض في الحرارة بين خمس وثماني درجات عمّا سجلته الحرارة الأربعاء، على معظم مناطق المملكة لمدة يومين، عدا الشمالية عدة أيام، مع رياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة”.

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