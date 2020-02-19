شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة Aria تطرح سماعة رأس لاسلكية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 كشفت شركة Aria النقاب عن سماعة الرأس اللاسلكية SONG X الجديدة المخصصة للاستخدامات الشاقة، حيث إنها تدعم فئة الحماية IPX5.

Advertisements وتدعم سماعة الرأس اللاسلكية SONG X الجديدة تقنية البلوتوث 5.0، وتمتاز بفترة تشغيل تبلغ 5 ساعات التي تزيد إلى نحو 20 ساعة بفضل علبة الشحن. ويمكن شحن سماعة الرأس اللاسلكية SONG X الجديدة عبر تقنية الشحن اللاسلكي Qi أو بواسطة كابل USB C. ومن المقرر إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية SONG X الجديدة في مارس/آذار المقبل بأربعة ألوان، هي: Coral Orange وMidnight Green وTwilight Black وPearl White نظير سعر يبلغ 59 دولارا.

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