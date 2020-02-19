عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

سواء كنت تبحث عن صورة لجواز سفرك أو لقطة مميزة، فغالباً ما يكون العثور على الصور أمراً صعباً في ألبوم كاميرا الهاتف الخاص بك، إلا أن حيلة يمكنك اتباعها في البحث عن الصور في جهاز آي فون تمكنك من العثور على ما تريد خلال ثوان قليلة، وفقا لموقع 24.



يتمتع جهاز آي فون باحتوائه على تطبيق خاص للصور يمكّن مستخدميه من العثور على الصور خلال ثوان قليلة، عبر استخدام نافذة البحث.

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ولاستخدام وظيفة البحث، افتح تطبيق الصور، واضغط على أيقونة العدسة المكبرة في أسفل يمين الشاشة، ومن ثم اكتب اسم الصورة أو شيء ما يدل على محتواها، وسيستخدم التطبيق خاصية تحليل الصور للعثور على الصور التي تطابق العبارة أو الكلمة التي كتبتها في محرك البحث.

وعلى الرغم من أن بعض المستخدمين قد يشعرون بالقلق من أن هذه الخاصية قد تكون غير آمنة، إلا أن آبل تؤكد على أن الصور لا يمكن اختراقها أو الوصول إليها إلا من المستخدم نفسه، وفق ما ورد في صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.