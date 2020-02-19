شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على فوائد الفواكه المجففة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تحتوي الفواكه المجففة على أفضل الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى البروتينات، التي تساعد في الحفاظ على الصحة بشكل عام، كما تستخدم الفواكه المجففة وأصنافها في العديد من الأكلات، مثل الزبيب والمشمش المجفف والبرقوق المجفف والزبيب.



وفي التقرير التالي نستعرض فوائد الفواكه المجففة للصحة والأمراض التي تساعد في علاجها.

فوائد الفواكه المجففة للصحة:

فوائد البرقوق المجفف:

البرقوق المجفف يساعد على تليين الأمعاء، وهذا لأنه يحتوي على الألياف الصحية.

يساعد البرقوق المجفف على الوقاية من الإصابة بالإمساك بشكل طبيعي.

له القدرة على الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية، وهذا لأن البرقوق المجفف يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

الحماية من الإصابة بمرض السرطان، حيث إنه يحتوي على المركبات مثل البوليفينول، والتي تعتبر من مضادات الأكسدة القوية.

يحتوي البرقوق المجفف على مادة البورون التي تساعد على الحماية من هشاشة العظام.

يساعد على التقليل من الوزن الزائد وهذا لأنه يتسبب في الشعور بالشبع بفضل الألياف التي توجد به.

فوائد الزبيب:

الزبيب هو العنب المجفف الذي يحتوي على أفضل العناصر الغذائية التي تفيد الجسم، حيث إنه يحتوي على البوتاسيوم والألياف الطبيعية.

Advertisements

يساعد الزبيب على التقليل من معدل ضغط الدم المرتفع وتنظيمه.

الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية.

التقليل من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

فوائد التمر:

التمر من أفضل الفواكه المجففة التي تحتوي على كمية هائلة من الفيتامينات والمعادن ومنها البوتاسيوم والحديد.

يساعد التمر على علاج مرض فقر الدم والأنيميا.

الوقاية من الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، حيث إنه يعالج الإسهال والاضطرابات المعوية.

الحماية من التعرض إلى أمراض القلب.

التمر يحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، والتي تزيد من طاقة الجسم ولكن يجب عدم تناوله لمرضى السكري.

الوقاية من التعرض إلى التهاب الشرايين والتهابات المفاصل.

التقليل من معدل ضغط الدم المرتفع، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

فوائد المشمش المجفف:

المشمش المجفف له دور في الوقاية من مرض الأنيميا، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد.

الوقاية من التعرض إلى الجلطات القلبية، وأمراض انسداد الشرايين.

تأخير ظهور علامات الشيخوخة على البشرة وهذا بفضل فيتامين ج الذي يحتوي عليه المشمش المجفف.

علاج الإمساك وهذا لأن المشمش المجفف به نسبة عالية من الألياف الغذائية.

الوقاية من التعرض إلى الأمراض السرطانية وهذا لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة.