مساكن رومانية أثرية تعيد فتح أبوابها أمام الزوار في بومبيي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعادت ثلاثة منازل رومانية فتح أبوابها الثلاثاء، في موقع بومبيي الأثري الذي غمرته الحمم والرماد عندما ثار بركان فيزوفو عام 79، قرب نابولي جنوبي إيطاليا، لاستقبال الزوار في إطار خطة طموحة لتدعيم هذه الأبنية التي مولها الاتحاد الأوروبي بنسبة 75%، وبدأت 2014 بعد انهيارات كبيرة بها، وكلف إنجاز الأعمال 105 ملايين يورو. ومن المتوقع استمرار أعمال الصيانة والتنقيب الأثري، في الموقع الضخم الممتد على 44 هكتاراً والمدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

وأوضح ماسيمو أوسانا، المدير العام للموقع الذي يحل في المرتبة الثانية في عدد السياح الذين تستقطبهم إيطاليا بعد الكوليسيوم في روما، خلال مؤتمر صحفي: أعمال الصيانة متواصلة في بومبيي لأنها مدينة أنقاض، يزورها أربعة ملايين شخص سنوياً. وأضاف: إنها مدينة ضعيفة البنيان ولا يمكننا أن نتوقف عن الاهتمام بها.

شملت الترميمات تدعيم الجدران والبنى الأساسية، وحماية الأبنية من العوامل الجوية، وترميم أساسات بعض الأبنية بعدما خضعت لعمليات تجديد غير موفقة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، وتعزيز المراقبة بالكاميرات. وسمح المشروع بعمليات ترميم جديدة، مثل ثلاثة مساكن كان يقطنها وجهاء في روما القديمة ومعروفة باسم «دوموس»، وكشف عنها الثلاثاء بحضور وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني. وكان الكثير من الرسوم الجدارية في هذه المساكن مغطاة منذ عشرات السنين بطبقة سميكة من الرواسب والأتربة.

وفيما وقف بجانب جدار في مسكن «دار العشاق المتعففين» ، قال المرمم ألدو جيدا الذي شارك في العملية: كان علينا أن نعمل بحذر حتى لا نزيل كل شيء. كنا نعمل خطوة خطوة. ويعد المسكن مثالاً فريداً على«دوموس» القديمة، بطابقين وكان مغلقاً منذ 40 عاماً إثر زلزال إيربينيا العنيف الذي تسبب في أكثر من 2700 قتيل في 1982. واستمدت الدار اسمها من عبارة مدونة على أحد جدرانها: العشاق مثل النحل يصبون إلى حياة حلوة مثل العسل.

كما أعيد افتتاح مسكنين آخرين أمام الزوار، هما (دار البستان)، المزين برسوم جدارية تمثل أشجاراً مثمرة وارفة ترفرف بجانبها طيور رائعة، فضلاً عن (سفينة أوروبا) التي تظهر رسم سفينة تجارية ضخمة بأسلوب قريب من فن الجرافيتي.

في عام 2013 وبعد انهيارات متكررة في الموقع جراء نقص الصيانة والأحوال الجوية القاسية، هددت اليونيسكو بسحب بومبيي عن قائمتها للمواقع المحمية مطالبة بإجراءات جذرية. وعلى الرغم من تعرض بومبيي لعمليات نهب كثيرة، إلا أنها لا تزال تزخر بكنوز كبيرة. وسمحت الخطة التي وضعت في 2014 بحمايتها فضلاً عن القيام بعمليات تنقيب جديدة في مناطق مهملة. وسمحت حفريات أثرية جديدة في الموقع باكتشاف نقش في عام 2018، يثبت أن المدينة دمرت بعد 17 أكتوبر تشرين الأول 79 ميلادية، وليس في 24 أغسطس آب، كما كان يعتقد.

وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، كشف علماء الآثار رسماً جدارياً يمثل مصارعاً يحمل درعاً يقف منتصراً على خصم جريح ومضرج بالدماء. والمبنى حيث عثر على هذا الرسم كان على الأرجح مطعماً يرتاده المصارعون.