الصين تسحب بطاقات ثلاثة صحفيين من «وول ستريت جورنال» بسبب عنوان «عنصري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين الأربعاء، سحب بطاقات عمل ثلاثة صحفيين من صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية بسبب عنوان لافتتاحية نشرت في وقت سابق هذا الشهر واعتبرته «عنصرياً» فيما أكدت الصحيفة أنه طُلب من صحفييها المغادرة خلال خمسة أيام.

ويأتي قرار الطرد الذي يعد من الأقسى بحق وسائل إعلام أجنبية في السنوات القليلة الماضية، فيما نددت بكين أيضاً بقرار واشنطن تشديد القوانين على وسائل الإعلام الرسمية الصينية في الولايات المتحدة، معتبرة أنه «غير منطقي وغير مقبول».

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية،غينغ شوانغ إن الافتتاحية التي حملت عنوان «الصين.. الرجل المريض الفعلي في آسيا»، تنطوي على «تمييز عنصري»، و«إثارة»، وندد بالصحيفة لأنها لم تصدر اعتذاراً رسمياً. وأضاف في مؤتمر صحفي «لذلك قررت الصين اعتباراً من اليوم سحب بطاقات ثلاثة مراسلين لوول ستريت جورنال في بكين».

وذكرت الصحيفة أن نائب مدير المكتب جوش شين، والمراسل تشاو دينغ، وهما مواطنان أمريكيان، وكذلك الصحفي الأسترالي فيليب وين، طلب منهم مغادرة البلاد في غضون خمسة أيام.