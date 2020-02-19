ملكة بريطانيا تمنع تسجيل «ساسكس رويال» كعلامة تجارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين



في تطور جديد يعقد كثيراً من ترتيبات الحياة الخاصة التي يسعى لها الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل بعد تخليهما عن أدوارهما الملكية، أوقفت الملكة إليزابيث الثانية محاولات تسجيل «ساسكس رويال» كعلامة تجارية يستفيد منها الثنائي مادياً، إذ وقفت الملكة في صف المستشارين الذين يرون أنه لم يعد ممكناً لهاري وميجان الاحتفاظ بكلمة «ملكي» في علاماتهما التجارية بعد تخليهما عن أدوارهما الملكية. وهو الأمر الذي يتفق مع قناعات إليزابيث الثانية دوماً بعدم السماح لأفراد العائلة الملكية بالتربح تجارياً من أوضاعهم «الاجتماعية» داخل الملكية العريقة.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يواجه هاري وميجان الآن مأزقاً كبيراً، إذ أنفق الثنائي عشرات الآلاف لتأسيس وتدشين موقعهما «ساسكس رويال» على الإنترنت، ليكمل حسابهما الخاص على «إنستجرام» بنفس العنوان، وليعتبرا بوابة أساسية للترويج لعلامتهما التجارية التي من المتوقع أن تصبح «علامة تجارية عالمية» تشمل عدداً من العناصر مثل الملابس والكتب والقرطاسية وخدمات الرعاية الاجتماعية. إضافة إلى إنشاء منظمة خيرية جديدة خاصة بدعم أنشطة خاصة ومختلفة عن تلك التي تدعمها منظمة «كينسنغتون رويال» التي يدعمها الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون دوقة كمبريدج، والتي انفصل عنها الثنائي (هاري وميجان) العام الماضي.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصدر ملكي مقرب، قوله إن الأمر معقد للغاية، وإن الانتهاء من «سياسة» الترتيبات المالية لدوق ودوقة ساسكس ستأخذ وقتاً طويلاً، حتى يتمكنا من الاعتماد على نفسيهما، وفي نفس الوقت تضمن الملكة إليزابيث الثانية عدم استغلالهما وضعهما ضمن العائلة الملكية في الترويج لعلامتهما التجارية.

وربطت صحيفة «التليجراف» بين قرار الملكة، وما أشيع عن تقاضي هاري 700 ألف جنيه استرليني مقابل إلقاء كلمة ضمن الحفل السنوي لمصرف «جي بي مورغان» في الولايات المتحدة، والذي يعد أحد أهم تجمع سنوي للأثرياء في العالم. وقالت الصحيفة إن الملكة تستعجل الانتهاء من الترتيبات المالية الخاصة بحفيدها وزوجته بعد قرارهما الاستقرار في كندا. ولم يحدد حتى اليوم إذا كان قرار الملكة سيتسبب في إيقاف الإجراءات الجاري اتخاذها لإشهار المنظمة الخيرية لهاري وميجان الشهر القادم.