شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: لا دلائل على وجود إصابات بكورونا في كوريا الشمالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية إنه لا توجد دلائل على ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في كوريا الشمالية، وذلك على الرغم من تقارير لوسائل الإعلام في كوريا الجنوبية أشارت إلى وصول المرض للدولة التي تعاني العزلة.
وقال الدكتور مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة في مؤتمر صحفي في جنيف «لا توجد أي علامات على ذلك في الوقت الراهن، لا توجد دلائل على أننا نتعامل مع أي حالة لكوفيد-19 هناك».
وكوفيد-19 هو اسم المرض الذي يسببه فيروس كورونا الجديد.
وأوضح الدكتور رايان أن مسؤولي منظمة الصحة العالمية «ليس لديهم ما يدعوهم للاعتقاد بوجود أي مشكلات محددة» في كوريا الشمالية وسوف يقدمون للسلطات في الشمال المزيد من إمدادات المختبرات لإجراء فحوص التشخيص.
كانت بعض وسائل الإعلام الكورية الجنوبية قد تحدثت عن ظهور حالات إصابة عديدة وربما وفيات بسبب الفيروس في كوريا الشمالية.
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