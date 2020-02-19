شكرا لقرائتكم خبر عن قصائد مفعمة بالفرح في اتحاد الكتاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: نجاة الفارس

نظم «كتاب الإمارات» مساء أمس الأول بمقره في أبوظبي أمسية شعرية بمشاركة الدكتورة عائشة الشامسي ومحمد العمادي، بحضور محمد شعيب الحمادي رئيس فرع الاتحاد في أبوظبي.

قدمت الأمسية القاصة عايدة النوباني قائلة: أمسية اليوم مميزة جدا لأصوات إماراتية لها أثرها في المشهد الشعري الإماراتي، فالعمادي يكتب القصيدة العمودية والشعر الحر وله مشاركات في العديد من الأمسيات والصالونات الأدبية، صدر له ديوان «لغز الجوهر» وهو يعمل في محاكم دبي، أما الشامسي فهي أستاذة جامعية وصدر لها «سيكولوجية الصورة الشعرية»، وفي الشعر ديوان «أصايل» وآخر بعنوان «جمر» شاركت في «أمير الشعراء» وتأهلت للمرحلة الثانية. وقرأت الشامسي عدة قصائد مفعمة بمفردات الفرح والسعادة، بإلقاء معبر جميل ومن قصيدتها «طفلة اليوريد» واليوريد هي لعبة شعبية يلعبها الأطفال في الإمارات قرأت:

أنساب في ناي الأماني طفلة

أتلمس الجدران

من عبروا؟

وأفوح ياسا من ضفيرة جدتي

قيظ يهدهد حرّه المطر

فأخبئ الأفراح في جيبي رؤى

ويصيح طفل في المدى: انتشروا

يوريد والأحلام تأخذنا لها

غصن من الزيتون ينتظر

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وقرأ العمادي قصائد محملة برؤى وأسئلة فلسفية، وبوح شفيف يلامس القلوب، ومن قصيدته «ومضات من الحياة» نقتطف:

خيالي ناضب ودموع عيني

حبيسات المآقي والجفون

أنا شوق يعانق ما تبقى

من الأحلام والأمل الدفين

يكابد عشقه الأبدي حتى

تكون له رسوم في العيون

وجودي يا أحبائي سكون

وصمتي لحن مزمار حزين

فلا صوت يعبر عن غيابي

ولا قمر تعاتبه ظنوني.

وفي ختام الأمسية كرم محمد شعيب الحمادي المشاركين فيها.